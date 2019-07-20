عاهل السعودية الملك سلمان يوافق على استقبال قوات أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استقبال قوات أمريكية على أرض المملكة وذلك لـ"رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

جاء ذلك في تصريح نقلته الوكالة السعودية على لسان مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة، والذي أكد أن استقبال القوات الأمريكية يأتي "انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها".

وكان مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية قد أوضحا في تصريحات لـCNN أن عمليات تحضير مبدئية في قاعدة الأمير سلطان الجوية جارية في الوقت الحالي لدعم بطاريات منظومة صواريخ باتريوت بالإضافة إلى أعمال جارية على مدرج الطيران وذلك لتمكين مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-22 بالإضافة إلى مقاتلات أخرى من التحليق والهبوط في القاعدة.

وأضاف المسؤولان أن نحو 500 جندي من المتوقع أن يصلوا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في الوقت الذي تتمركز فيه في الوقت الحالي قوة أمريكية صغيرة في القاعدة تتكون من عناصر دعم.