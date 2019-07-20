مصدر عسكري إيراني يوضح سبب احتجاز ناقلة النفط البريطانية في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح مصدر عسكري إيراني، سبب احتجاز قوات الحرس الثوري الإيراني، لناقلة نفط بريطانية كانت تعبر في مضيق هرمز في منطقة الخليج، مساء الجمعة، لافتا إلى الطريقة التي كانت تبحر بها الناقلة.

وأوضح المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الناقلة التي تم توقيفها في مضيق هرمز "كانت قد أطفأت جهاز تحديد المواقع وتسير في الجهة المعاكسة من مضيق هرمز".

وأضاف: "الناقلة (ستينا امبرو) لم تكترث للتحذيرات الموجهة لها من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية لذا فقد تم توقيفها وفقا للقوانين الدولية للملاحة البحرية".

وزارة الخارجية البريطانية أصدرت بيانا فجر السبت، حذرت فيه من "تداعيات جدية" إذا لم تفرج إيران وبسرعة عن الناقلة مؤكدة في الوقت ذاته على أن لندن "لا تنظر في خيارات عسكرية".

ويذكر أن احتجاز الحرس الثوري للناقلة البريطانية يأتي في وقت حساس جدا ترتفع فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منطقة الخليج.