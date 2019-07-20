إيران: أوقفنا السفينة الليبيرية لفترة وأطلقنا سراحها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "مهر"، إن السفينة التي تحمل علم ليبيريا "مسدار" والتي تديرها شركة بريطانية، غادرت المياه الإقليمية الإيرانية، واكد مسؤولون إيرانيون لتليفزيون "برس تي في" الرسمي، أن السفينة "توقفت لفترة قصيرة وأطلعتها السلطات الإيرانية على الأمن البحري والملاحة غير الضارة".

ووفقا لبيانات MarineTraffic.com، فإن السفينة تتجه إلى غربي الخليج، بدلاً من الشمال إلى إيران.

وكانت السلطات الإيرانية، احتجزت ناقلة نفط "مسدار"، والتي تحمل علم ليبيريا، وتشغلها شركة "نوربولك" البريطانية، في أعقاب احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأعلنت بريطانيا، أنها تبحث مع شركائها الدوليين الأزمة في الخليج، وقال وزير الخارجية جيريمي هانت، إن مجلس الأمن القومي يبحث الإجراءات اللازمة لتحرير السفينة المحتجزة.