دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية، السبت، نقل المواطن الإيراني الذي تعرض لإصابة خلال وجوده على متن سفينة "سافيز" الإيرانية قرب ميناء الحُديدة في اليمن، إلى سلطنة عُمان، وذلك بعد طلب من طهران عبر السفارة السويسرية في الرياض، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية.

فبعد أن أخلت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن المواطن الإيراني من على متن السفينة الإيرانية، مطلع يونيو/حزيران الماضي، أعلنت المملكة نقل الشخص المصاب إلى عُمان.

وقال المصدر المسؤول إن " الوزارة تلقت طلبًا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقله إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية".

وأضاف المصدر قائلا إنه " تم نقل المواطن الإيراني المذكور إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته".

وأشار المصدر إلى أن عملية الإخلاء وتقديم الرعاية للمواطن الإيراني ونقله بعد ذلك إلى عُمان، أتى بتوجيه من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

ولفت المصدر إلى أن هذه الخطوات تأتي انطلاقا من موقف المملكة الثابت تجاه تلبية النداء وتقديم العون والقيام بدورها الإنساني "دون تسييس"، مؤكدا أن ذلك قد حدث بالفعل رغم ما تمثله السفينة "المشبوهة" من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكان قد أعلن التحالف أنه أخلى أحد المواطنين الإيرانيين الذين كانوا على متن السفينة المذكورة، بناء على طلب من البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في 4 يونيو/حزيران الماضي.

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