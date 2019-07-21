سفير طهران في لندن يدعو لاحتواء أصوات التصعيد: لكن إيران حاسمة ومستعدة

الشرق الأوسط
نشر
السفير الإيراني في بريطانيا
01:41
لحظة احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل الحرس الثوري

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- طالب السفير الإيراني في المملكة المتحدة، حميد بعيدي نجاد، الحكومة البريطانية، باحتواء الأصوات السياسية المحلية الداعية إلى تصعيد الموقف مع إيران إلى ما هو أبعد من قضية السفن.

قد يهمك أيضاً

بريطانيا في رسالة لمجلس الأمن الدولي: لا نريد مواجهة مع إيران

واعتبر السفير الإيراني، في تغريدة له على تويتر، الأحد، أن  قال يوم الأحد، أن "هذا أمر خطير وغير حكيم في وقت حساس في المنطقة"، مضيفًا "لكن إيران حاسمة ومستعدة لسيناريوهات مختلفة".

وكانت الحكومة البريطانية، دعت طهران، في رسالة للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح السفينة البريطانية "ستينا إمبيرو"، مضيفة أنها لا ترغب في المواجهة مع إيران.

 

قد يعجــــبك أيضـــاً

نشر