سفير طهران في لندن يدعو لاحتواء أصوات التصعيد: لكن إيران حاسمة ومستعدة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- طالب السفير الإيراني في المملكة المتحدة، حميد بعيدي نجاد، الحكومة البريطانية، باحتواء الأصوات السياسية المحلية الداعية إلى تصعيد الموقف مع إيران إلى ما هو أبعد من قضية السفن.

واعتبر السفير الإيراني، في تغريدة له على تويتر، الأحد، أن قال يوم الأحد، أن "هذا أمر خطير وغير حكيم في وقت حساس في المنطقة"، مضيفًا "لكن إيران حاسمة ومستعدة لسيناريوهات مختلفة".

وكانت الحكومة البريطانية، دعت طهران، في رسالة للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح السفينة البريطانية "ستينا إمبيرو"، مضيفة أنها لا ترغب في المواجهة مع إيران.