دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة له على تويتر، أن مستشار الرئيس الأمريكي للامن القومي جون بولتون يعمل على جر المملكة المتحدة إلى مستنقع، على حد وصفه.

وتحدث ظريف في تغريدته، الأحد، عن فريق "بي"، وذلك حسبما اعتاد أن يطلق عن جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن بولتون فشل في دفع الرئيس الأمريكي إلى "حرب القرن"، بحسب وصفه، في التغريدة التي حملت عنوان "لا تخطئ".

واختتم وزير خارجية إيران، الذي تحتجز بلاده ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، تغريدته على تويتر بالقول " فقط الحكمة والبصيرة يمكن أن يحبطا مثل هذه الخدع".