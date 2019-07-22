إسرائيل تعلق على تهجم فلسطينيين على إعلامي سعودي في القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استنكرت الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، ما وصفته بـ"التصرف الوحشي" الذي قام به عدد من الفلسطينيين تجاه ناشط إعلامي سعودي قرابة المسجد الأقصى.

فبعد أن تعرض صحفي سعودي لهجوم من قبل عدد من الفلسطينيين أثناء تجوله في القدس قرب المسجد الأقصى، أدان المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بالإنابة هذا التصرف الذي وصفه ب"الوحشي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بالإنابة، نزار عامر، في تغريدة أعادت الخارجية نشرها عبر صفحتها الرسمية: "ندين بشده التصرف الوحشي وغير الاخلاقي من قبل بعض الفلسطينيين قرابة المسجد الاقصى اتجاه الناشط الاعلامي السعودي الذي قدم لاورشليم القدس ليكون جسر للسلام والتفاهم بين الشعوب. أولئك يستغلون بشكل بشع الاماكن المقدسه كأداة سياسيه. نحتضن الشاب الذي كان وسيبقى ضيف شرف في إسرائيل".

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تصريحات أدلى بها ناشط سعودي لإذاعة إسرائيلية: "الشعب الإسرائيلي يشبهنا وهم مثل عائلتي، أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس".

وتداول عدد من رواد موقع تويتر موقع فيديو يُظهر تهجم عدد من الفلسطينيين على الناشط السعودي موجهين له عبارات "نابية" وشتائم، خلال تجوله في القدس قرب المسجد الأقصى.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.

ونسبت الخارجية الإسرائيلية تصريحات للوفد الإعلامي العربي خلال لقاءهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية الإسرائيلي: "إن زيارة إسرائيل تشبه جولة في بلد الأحلام. نتمنى أن نتمكن من إحضار مئات الأشخاص من بلداننا إلى إسرائيل حتى يرون ما نراه ويشعرون بما نشعر به هنا".

يذكر أن صفحة الخارجية الإسرائيلية على تويتر كانت قد أعلنت الأحد عن زيارة وفد يضم صحفيين سعوديين وعراقيين إلى إسرائيل للمرة الأولى للقاء دبلوماسيين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست.