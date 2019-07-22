قطر تعلق على التطورات الأخيرة في مضيق هرمز.. وتوجه رسالة لجميع الأطراف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، على التطورات الأخيرة التي يشهدها مضيق هرمز، بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها المضيق.

وقالت الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: " نتابع في دولة قطر بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وما سبقها من أحداث تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية والدولية على حدٍّ سواء ونؤكد على ضرورة احتواء هذه الأحداث بشكل عاجل".

وتابعت الدوحة في بيان خارجيتها قائلة: " وفي الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا فإن دولة قطر تطالب جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس والعمل على إيجاد مخرج سلمي لهذه الأحداث".

وكانت قد أعلنت طهران الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية، قالت إنها كانت تمضي بـ"المسار العكسي" أثناء دخولها مضيق هرمز إذ كانت تتبع مسار الخروج وهو ما يخالف القوانين البحرية الدولية.

ومنذ إعلان طهران عن احتجاز الناقلة، بدأت الحكومة البريطانية بعقد اجتماعات لإيجاد مخرج سلمي للأزمة، وتواصل وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، مع نظيره الإيراني، جواد ظريف، وعبر له عن "خيبة أمله" جراء التصرف الإيراني، خصوصا بعد أن وعدت إيران بأنها تسعى لخفض التصعيد.

وفي آخر تطورات الأزمة، قررت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، لمدة أسبوع، خوفا من استهداف الطيران المدني بعمليات إرهابية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة بين طهران ولندن.