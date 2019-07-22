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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نفى الرئيس الأمريكي أن يكون الـ17 شخصا الذين أعلنت إيران اعتقالهم، الإثنين، جواسيس لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مجرد أكاذيب جديدة وتضليل إعلامي (مثل قضية إسقاط الدرون) من نظام ديني يسقط بقوة ولا يعرف ما الذي سيفعله".

وكانت قد اعتقلت إيران 17 شخصا اتهمتهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وفقا لما ذكرته وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وكان قد أشار مستند لوزارة الاستخبارات تلقت CNN نسخة منه إلى أن إيران ألقت القبض على شبكة تجسسية تابعة للاستخبارات الأمريكية واعتقلت 17 مشتبها به، وقد اعترفوا جميعا بالتجسس لصالح واشنطن.

واعترف المقبوض عليهم بأن الاستخبارات المركزية الأمريكية أغرتهم بـ"السفر إلى أمريكا والحصول على وظيفة جيدة" بالإضافة إلى المال الذي سيقدم لهم، وفقا للمستند الذي كشفت عنه وزارة الاستخبارات.

وأشارت الوزارة إلى أن مهمة المتهمين كانت الوصول إلى معلومات سرية في مؤسسات حساسة بالإضافة إلى القيام بعمليات استخباراتية وتقنية، لافتة إلى أنه سيتم إعدام عدد منهم.

يذكر أن العلاقات بين أمريكا وإيران تشهد توترات متصاعدة في الآونة الأخيرة على خلفية العقوبات الأمريكية وحشد واشنطن قواتها في المنطقة، ما كاد أن يسفر عن حرب.