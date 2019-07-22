دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، إن بلاده ستتخذ خطوات مناسبة، في حال اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفا معاديا ضد بلاده، على خلفية صفقة الصواريخ الروسية "إس 400" والتي أبرمتها أنقرة مع موسكو، على الرغم من الاعتراضات الأمريكية.

وأضاف تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، أنه "في حال تم رفض إعطاء تركيا مقاتلات (إف-35)، فإن أنقرة ستلبي احتياجاتها من مصادر أخرى إلى حين إنتاج مقاتلتها المحلية"، على حد وصفه.

وكانت الإدارة الأمريكية، قد حذرت تركيا من إتمام صفقة الصواريخ الروسية "إس 400"، وهددت باستبعادها من برنامج طائرات "إف 35" الأمريكية، فيما استلمت تركيا صفقة الصواريخ الروسية، مما يهدد بتوقيع الإدارة الأمريكية عقوبات على تركيا.

وذكرت تقارير أن الحكومة الروسية، عرضت على الجانب التركي بيع طائرات من طراز "سو 35" بديلا لصفقة الطائرات الامريكية "إف 35" الأمريكية.