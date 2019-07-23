دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ننتياهو، بعدد من الصحفيين العرب الذين يزورون إسرائيل، وأكد أنه بدون دولته لكان الشرق الأوسط "انهار" بسبب قوى التطرف الإسلامي.

وقال نتنياهو بعد لقاء الوفد: "التقيت للتو بوفد يضم صفيين من بعض الدول العربية"، وتابع قائلا: "التي معظمها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "وقد عبر هؤلاء الصحفيين عن رغبتهم بأن تتعرف الجماهير العربية على دولة إسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى أنه أخبر هذا الوفد خلال "الزيارة بالغة الأهمية" بأن القوة الوحيدة التي تحمي الشرق الأوسط من الانهيار هي إسرائيل، وذلك كونها تقف في وجه التطرف الإسلامي، بشقيه، الشيعي الذي تقوده إيران والسني الذي يقوده داعش.

وكانت قد أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن وصول وفد يضم صحفيين من دول عربية منها السعودية والعراق إلى إسرائيل، السبت.

وتعرض إعلامي سعودي لهجوم من عدد الفلسطينيين خلال تجوله في القدس، بجانب المسجد الأقصى، وقد تهجم عليه الفلسطينيون بـ"الشتائم".

واستنكرت الخارجية الإسرائيلية ما اعتبرته "تصرفا وحشيا" على الإعلامي السعودي، وفقا لتصريحات على لسان الناطق باسمها.