بعد منعهم من الحج في مكة.. اتجاه الحجاج الإيران إلى كربلاء العراقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يظهر عناصر الجوازات السعودية وهم يرحبون بالحجاج الإيرانيين بـ"اللغة الفارسية".

ويُظهر المقطع عناصر الجوازات في مطار الملك عبد العزيز في جدة، وهم يرحبون بالحجاج الإيرانيين باللغة الفارسية.

ورحب عدد من المغردين بالخطوة التي اعتبروا أنها تعبر عن الاستراتيجية التي تتبعها السعودية بتحييد الشعائر الدينية عن الخلافات السياسية مع إيران.

وانتقد بعض المغردين القطريين الخطوة مشيرين إلى أن المملكة ترحب بالحجاج الإيرانيين وتمنع القطريين بحجة أن قطر "عميلة" لطهران.

وأشارت السعودية في عدة مناسبات إلى أنها ترفض "تسييس" قضية الحج والعمرة مع جميع الدول التي تشهد العلاقات معها توترات.

وكانت قد سمحت المملكة للحجاج القطريين بأداء مناسك الحج، وفتحت لهم رابطا إلكترونيا للتسجيل، ورحبت بهم عبر جميع شركات الطيران باستثناء الحطوط الجوية القطرية.

إقرأ أيضا: السعودية تنفي "ادعاءات" وزارة الأوقاف القطرية وترفض تسييس الحج

بالمقابل، اتهمت الدوحة الرياض بوضع العراقيل أمام الحجاج القطريين والمقيمين في قطر، ما منعهم من تأدية شعائر الحج، وهو ما تنفيه السعودية بشكل مطلق متهمة الدوحة بحجب الرابط عن الحجاج القطريين.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أن الوفد القطري الذي جاء لتنظيم حج القطريين، غادر السعودية دون أن يوقع على اتفاقية الحج، ما منع الشركات الناقلة للحجاج بتأدية مهامها وخدمة الحجاج القطريين.