الكويت: تنسيق "عربي خليجي" لتأمين حركة الملاحة في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ يوسف عبد الله الصباح المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد الموانئ العربية، قوله، الأربعاء، إن هناك تنسيقا "خليجيا-عربيا" لتأمين سلامة حركة السفن في مياه الخليج.

وأضاف الشيخ يوسف، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، كونا، أن تأثير التطورات والتصعيد الأخير في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية "كان طفيفا على حركة الموانئ الكويتية"، مشيرًا إلى "خطط بديلة لأي تطورات في المنطقة".

وتشهد حرجة الملاحة في الخليج توترات كبيرة في الفترة الأخيرة، على خلفية احتجاز السلطات الإيرانية لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، وذلك بعد ان احتجزت السلطات البريطانية ناقلة نفط إيرانية "غريس 1" أمام جبل طارق، حيث كانت في طريقها إلى سوريا، الأمر الذي يمثل انتهاكًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري.