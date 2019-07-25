ترامب يعطل مشروع قانون للكونغرس يمنع بيع أسلحة للسعودية والإمارات

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب اعترض على ثلاث مشروعات قوانين، من شأنها منع الترخيص لمبيعات أسلحة معينة للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا.

وقال ترامب في رسائل إلى مجلس الشيوخ، "بصرف النظر عن التأثير السلبي على علاقاتنا الثنائية مع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، فإن القرار المشترك سيعيق قدرة الولايات المتحدة على دعم وتشكيل أنشطة التعاون الأمني ​​الحاسمة".

ووصف ترامب، كل قرار بأنه "خاطئ"، معتبرًا أن هذه القوانين "فشلت في معالجة الأسباب الجذرية للصراع في اليمن".

وأضاف الرئيس الأمريكي، في رسائله إلى الكونغرس الأمريكي، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن حصيلة النزاع على المدنيين الأبرياء وتعمل على إنهاء النزاع في اليمن. لكن لا يمكننا أن نضع حداً لها من خلال قرارات سيئة التصميم وتستغرق وقتاً طويلاً تفشل في معالجة أسبابها الجذرية. وبدلاً من إنفاق الوقت والموارد على مثل هذه القرارات، أشجع الكونغرس على توجيه جهوده نحو دعم عملنا لتحقيق السلام من خلال تسوية تفاوضية للنزاع في اليمن ".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ، خلال أيام على "فيتو" الرئيس الأمريكي على مشروعات تلك القوانين، حيث يتطلب تجاهل "فيتو" الرئيس موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.

وأيد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروعات القوانين تلك، الأسبوع الماضي، وكان ذلك على أساس حزبي بدرجة كبيرة ثم أحالها إلى البيت الأبيض حيث تعهد ترامب باستخدام حق النقض للاعتراض عليها.

ويرغب الديمقراطيون في مجلس النواب، في ضغط واشنطن على الرياض لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين في الحرب المستمرة في اليمن منذ 4 أعوام، والذي تقود فيها السعودية تحالفًا عسكريًا ضد قوات الحوثيين المدعومة من إيران.