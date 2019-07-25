نقل الرئيس التونسي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية ثانية في أقل من شهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وسائل إعلام محلية تونسية، نقلا عن نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إن الرئيس السبسي نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية، بعد أزمة صحية طارئة.

وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.

وقال إذاعة موزاييك التونسية، إن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحف تونسية نفس الخبر.

ولم يصدر عن الرئاسة التونسية أي تفاصيل عن طبيعة تلك الوعكة، فيما نقلت وسائل الإعلام التونسية عن نجل السبسي قوله، إنها نتيجة ”توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية“.

وكان السبسي، البالغ من العمر 92 عاما، نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه.

ودعا السبسي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أكتوبر ونوفمبر تشرين الأول والثاني القادمين.