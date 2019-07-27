ما الرسالة التي وجهها وزير خارجية عُمان من إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، بـ"الاتعاظ" من تجارب الماضي والابتعاد عن الآليات العسكرية لحل الأزمة وخفض التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج بين أمريكا وإيران، وذلك خلال لقائه بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، والذي أكد أن إيران تلتزم بضبط النفس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، السبت.

وقال بن علوي، إن من الضروري "الاتعاظ" من التجارب السابقة من أجل منع التصعيد في المنطقة وعدم اتخاذ إجراءات من شانها زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الرقعة من العالم.

وطالب وزير الخارجية العُماني بعدم اللجوء إلى الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية بين الدول المتنازعة، وشدد أيضا على ضرورة مراعاة قوانين السلامة في المنطقة وفي مضيق هرمز على وجه الخصوص، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى "تفاقم الأزمة".

من جانبه، قال شمخاني إن بلاده مستمرة في سياسة "َضبط النفس والتفاهم مع دول الجوار"، ولفت إلى أن دولا إقليمية "تدمر ظروف الحوار" عبر سياسة "التسرع والعنجهية"، وفقا لإرنا.

أما بشأن احتجاز السفينة التي كانت تحمل علم بريطانيا، فقال المسؤول الإيراني إن بلاده طبقت قانون الملاحة الدولي عبر احتجاز الناقلة على عكس ما وصفها بـ"القرصنة" في عملية احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق.

يذكر أن وزير الخارجية العُماني كان قد بدأ زيارته إلى طهران، السبت، والتقى خلالها نظيره الإيراني، جواد ظريف، وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية.