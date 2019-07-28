إيران: إرسال سفن حربية أوروبية للخليج "خطوة عدائية" تصعد التوترات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إعلان الأوروبيين عزمهم إرسال سفن حربية إلى الخليج، "يشكل خطوة عدائية واستفزازية من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة"، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية.

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي، الأحد، في طهران، "لقد سمعتم بأنهم (الأوروبيين) يريدون إرسال سفن حربية إلى الخليج، بما يمثل رسالة عدائية واستفزازية من شأنها تصعيد التوترات".

وأضاف متحدث الحكومة الإيرانية، بحسب وكالة أنباء فارس، أن إيران تعتقد أن "أمن المنطقة يجب إرسائه من قبل دول المنطقة ذاتها ونحن أكبر موفر لأمن الزبائن في الخليج"، على حد وصفه.

كان دبلوماسيون أوروبيون أعلنوا، الأسبوع الماضي، أن فرنسا وإيطاليا والدانمارك أبدوا تأييدهم لخطة بريطانية لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك على خلفية احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو".