برلماني إيراني: مفاعل أراك النووي سيواصل نشاطه قريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مهرداد لحوتي، عضو في البرلمان الإيراني، الأحد، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن "مفاعل أراك للمياه الثقيلة سوف يواصل نشاطه"، وهو ما يعد انتهاكا جديدًا لبنود الاتفاق النووي.

وقال لحوطي، إن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أخبر بعض أعضاء البرلمان، أن إيران يجب أن تستمر في برنامجها النووي وأضاف: "نحن نستخدم حاليًا 11 مليون برميل من النفط في محطة توليد الكهرباء بألف ميجاوات ولكل ألف ميجاوات محطة الوقود الأحفوري تنبعث منها سبعة ملايين طن من الغازات الملوثة. يجب أن نفكر في الأجيال القادمة وكذلك البيئة ".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن لحوتي قوله، إن صالحي، قال إن "أعداء إيران يدركون جيدًا أن لدينا المعرفة والقدرة على إنتاج الطاقة النووية، لكننا لا ننوي تصنيع أسلحة نووية بسبب معتقداتنا الدينية".

وبحسب الاتفاق النووي لإيران والمبرم في 2015، فإن إيران يجب أن توقف نشاطات المفاعل النووي أراك والذي يستخدم لصناعة الماء الثقيل.