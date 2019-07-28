إيران تعتبر تصريحات مندوب السعودية في الأمم المتحدة "إيجابية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحبت إيران بدعوة مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة لإجراء محادثات بين البلدين ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية في هذا الصدد، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن طهران ترحب بتصريحات مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة وتدعو لاتخاذ إجراءات عملية في هذا الصدد.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده دعت دائما إلى استقرار وأمن دول المنطقة، لافتا إلى أن إيران تحترم العلاقات الثنائية والمعاهدات الأمنية، وفقا لفارس.

وقال ربيعي إن تصريحات المندوب السعودي "إيجابية" وأكد أن بإمكان السعودية أن تلعب "دورا مستقلا"، واصفا أداءها بـ"السلبي" خلال الفترة الماضية، ولكن ورغم ذلك أشار إلى أن أمن واستقرار المنطقة يرتبطان بشكل مباشر بسلوك المملكة في المستقبل.

وكان قد أبدى عبدالله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة استعداد بلاده لإنشاء علاقات ثنائية بين الدول العربية وإيران، رغم الدور "السلبي" للأخيرة في المنطقة، لافتا إلى أن هذه العلاقات يجب أن تبنى على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.