اجتماع للدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في فيينا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجتمع الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران والمبرم في 2015، الأحد، في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك لبحث إجراءات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتفاق وإيران، في مسعى لإنقاذ الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.

ويعقد الاجتماع على مستوى المدراء السياسيين، لدول إيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، بعد شهر من اجتماع مماثل شهدته فيينا، أعلنت الدول الأعضاء التزامها ببنود التبادل التجاري مع إيران على الرغم من خروقاتها للاتفاق، حيث أعلنت زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم بمعدلات تتجاوز الحدود المسموح بها في الاتفاق النووي.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران والولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، حيث انسحبت واشنطن، وفرضت عقوبات اقتصادية على طهران.

وهددت إيران بخطوات إضافية فيما يتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم، في سبتمبر أيلول المقبل، ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الأوروبيين يواصلون حض إيران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.

وتأمل الدول الموقعة على الاتفاق، بتحقيق انفراجة في الاجتماع الوزاري المقبل الذي لم يتم تحديد موعد له بعد.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن، قبل أيام، عن اجتماع أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والمعروفة باسم الاتفاق النووي مع إيران، في فيينا.

وسترأس اللجنة المشتركة، نيابة عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، الأمين العام لجهاز EEAS ، هيلغا ماريا شميد، وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه، إلى أن الاجتماع جاء بطلب من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيران، وسيدرس القضايا المرتبطة بتنفيذ الاتفاق النووي من جميع جوانبه.