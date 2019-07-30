السيناتور ميرفي: ترامب يواصل منح السعوديين شيكا مفتوحا بدل محاسبتهم

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل منح المملكة العربية السعودية "شيكا مفتوحا"، منتقدا استخدام ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الكونغرس الخاصة بتعليق بيع أسلحة للسعودية.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز الفيتو الرئاسي، الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد 3 قرارات مشتركة تحظر مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث كان يتطلب تجاوزه موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور كريس ميرفي إن على ترامب ألا يعترض على تحركات الكونغرس، مشيرا إلى قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، والدور الذي تلعبه السعودية في الحرب الأهلية في اليمن، وعدم وجود حماية لحرية التعبير في المملكة، على حد تعبيره.

وأضاف ميرفي: "بدلاً من محاسبة السعوديين، تستمر هذه الإدارة في منحهم شيكا مفتوحا". وتابع بالقول: "سأتابع العمل على إصدار تشريعات في سبتمبر/ أيلول تحمّل السعوديين المسؤولية وتسمح للكونغرس بالتصويت على مجمل مساعداتنا الأمنية للسعودية".

كانت القرارات، التي أقرها الكونغرس بدعم من الحزبين، ينظر إليها على أنها توبيخ لسياسات ترامب تجاه المملكة العربية السعودية في أعقاب مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وانتهاكات حرب اليمن، لكن لم يكن من المتوقع أن يحصل أعضاء مجلس الشيوخ على الأصوات اللازمة للتغلب بنجاح على الفيتو.

وفي وقت سابق من شهر يوليو/ تموز الجاري، استخدم الرئيس حق النقض ضد هذه القرارات، ورفض محاولة المشرعين وقف عمليات نقل الأسلحة المثيرة للجدل. وقال ترامب إن كل قرار "سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة التي نشاركها مع حلفائنا وشركائنا".