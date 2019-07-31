قرقاش: "لست قلقا" على العلاقات مع السعودية.. لكن هذا ما يحزنني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الأربعاء، على ما وصفها بـ"محاولات شق الصف السعودي الإماراتي"، مشيرا إلى أنه "غير قلق" على العلاقات بين البلدين.

وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها ".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات في تغريدة أخرى قائلا: "شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الامارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".

وأثارت زيارة وفد خفر السواحل الإماراتي إلى إيران، الثلاثاء، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، التي اتهمت أبوظبي، بـ"التخلي" عن السعودية، وهو ما تنفيه الإمارات التي أشارت إلى أن اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة لقاءات دورية بين وفدي خفر السواحل في البلدين.

وأكد مصدر في الخارجية الإماراتية أن اللقاء هو "السادس" من نوعه بين الجانبين، واقتصرت القضايا التي طرحت خلاله على مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية والإفراج عن المخالفين بالإضافة إلى عمليات التهريب.