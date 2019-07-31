ارتياح إماراتي بعد زيارة وفد خفر السواحل إلى إيران.. فما طبيعتها؟

الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبدت الإمارات ارتياحها لنتائج الاجتماع الدولي المشترك "السادس" لفرق حرس الحدود والسواحل الإماراتية والإيرانية، وفقا لتصريحات مصدر مسؤول في الخارجية الإماراتية نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، سالم الزعابي إن "الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب ويأتي في سياق حرص الإمارات على شئون مواطنيها بمن فيهم الصيادون"، وفقا لوام.

وأبدى المصدر المسؤول "ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي اقتصر حسب جدول الاعمال على ما يتصل بشئون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين".".

وكانت قد أعلنت إيران عن زيارة وفد حرس الحدود وخفر السواحل الإماراتي إلى طهران، الثلاثاء، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية تصريحات أعقبت اللقاء لقائد حرس الحدود الإيراني، والذي أكد أن الإمارات وإيران تمتعا بعلاقات تاريخية "عميقة".

وعلق الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبدالله، على الزيارة مشيرا إلى أنها "روتينية وفنية" ولافتا إلى أن الإعلام القطري والإيراني استغلها لأغراض إعلامية.