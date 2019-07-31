السيسي: نتعامل مع بيانات المواطنين المصريين بـ"سرية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بيانات المصريين "خاصة جدا" ويتم التعامل معها بـ"خصوصية شديدة"، وفقا لتصريحات أدلى بها الأربعاء، في مؤتمر الشباب الوطني السابع.

وقال السيسي: "بيانات المواطنين المصريين، بيانات خاصة جدا ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة، ويجب أن يعرف المصريون المهتمون هذه النقطة".

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية مناسبة، ولا يمكن أن تكشف إلا بأنساق أمنية مختلفة طبقا لقواعد وضعت في هذا المجال".

وأشار الرئيس المصري إلى أن بيانات المصريين "مشروع قومي كبير جدا"، وأكد أن قواعد البيانات لم تكن دقيقة أو مستكملة عندما تولى المهمة، ولفت إلى أن إدارته قامت بجمع البيانات واستكمالها.

وأكد السيسي أن الجهات التي كانت تمتلك هذه البيانات "تحسبت" من هذه الخطوة، لكن تم شرحها لها والتأكيد على أن البيانات "أمن قومي".

وأكد الرئيس المصري أن "الأدبيات" التي كانت تستخدم في هذا المجال قبل 30 عاما لم تعد صالحة لهذا الزمن، وبالتالي قامت الجهات المعنية باستكمال هذه البيانات الخاصة بالمجتمع المصري.

ويحضر فعاليات المؤتمر 1500 شاب من مختلف محافظات مصر، ليمثلوا جميع فئات الشباب المصري، كما يشمل الحضور عددا من الإعلاميين ورجال الأعمال ورجال الدولة وبعض سفراء الدول، وفقا لوسائل إعلامي مصرية.

وكان يتولى السيسي منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في مصر بين عامي و2010 و2012، قبل أن يتحول منصب القائد العام للقوات المسلحة.