كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس كونز مشروع قرار لـ"محاسبة الحكومة السعودية" على مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويطلب مشروع القرار من مدير الاستخبارات الوطنية تقديم تقرير يحدد المسؤولين السعوديين الذين يتحملون مسؤولية أو تآمروا لقتل خاشقجي لفرض عقوبات عليهم، بحسب بيان نشره السيناتور كونز على موقعه.

كما يطالب مشروع القرار وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير عن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، يتضمن التعامل مع الصحفيين والمدافعين عن الحريات الدينية والمدافعين عن حقوق المرأة.

وقال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن مشروع القرار يعد "رسالة أخرى مهمة إلى السعوديين بأن مقتل جمال خاشقجي لن يمر دون عقاب".

من جانبه، قال السيناتور كونز: "لا يمكننا السماح بأن تسيطر المصالح الاقتصادية والأمنية على سياستنا الخارجية، قيمنا مساوية في الأهمية إن لم تكن أكثر أهمية من تلك المصالح". وأضاف كونز أن الرئيس دونالد ترامب "فشل في محاسبة قيادة تلك الدولة على جريمة قتل خاشقجي البشعة".