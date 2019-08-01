تحديد جلسة الاستماع "الكاملة" في قضية الشيخ محمد بن راشد والأميرة هيا

9 تعهدات من محمد بن راشد لتحسين جودة الحياة في دبي

لندن، بريطانيا (CNN) – حُددت جلسة الاستماع الكاملة للنزاع القانوني بين رئيس مجلس وزراء الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة هيا بنت الحسين، في 11 نوفمبر/تشرين ثاني، في لندن، وفقا لجمعية الصحافة البريطانية.

وتم منع CNN من الدخول إلى المحكمة خلال جلسة الاستماع التي عُقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب قيود فرضت على الإعلام الأجنبي في بريطانيا.

وطلبت الأميرة هيا من "قسم العائلة" في محكمة العدل العليا البريطانية أمر حماية من "الزواج القسري" أمام القضاء البريطاني لأحد أبنائها، كما طلبت أمر "عدم إزعاج" بالإضافة إلى طلب حضانة طفليها. بينما طلب الشيخ محمد عودتهما لدبي.

وكانت قد عُقدت جلسة الاستماع الأولى، الثلاثاء، وظهرت الأميرة هيا للمرة الأولى منذ مغادرتها الإمارات في محكمة لندن المركزية، في حين لم يحضر الشيخ محمد بن راشد الجلسة.