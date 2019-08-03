سوريا: مقتل عناصر من الجيش في انفجار ناجم عن "خلل فني" بمطار الشعيرات

مكدّسين في العراء.. كاميرا CNN من داخل مخيم لاجئين في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الحكومة السورية، السبت، عن مقتل عدد من عناصر الجيش السوري، إثر انفجار في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص بسبب "خطأ فني".

وقالت دمشق إن الانفجار نجم عن "خطأ فني" أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الجيش، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى جراء الانفجار وصل إلى 12 شخصا، لافتا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود عدد من المصابين.

ويقع المطار العسكري الذي شهد عدة حوادث خلال الأزمة السورية في جنوب شرق محافظة حمص (وسط سوريا) ويضم 40 حظيرة اسمنتية للطائرات.