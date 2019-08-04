عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من الجيش الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى في القدس، الأحد، وسط حراسة مشددة من عناصر بالوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 84 مستوطنا اقتحموا، صباح الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة يرافقهم حراسة مشددة من الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصدر بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن المستوطنين "نفذوا جولات استفزازية في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم"، حسبما وصفت الوكالة.

وأضاف المصدر، بحسب وفا، أن عددا من المستوطنين الإسرائيليين "حاولوا إقامة طقوس وشعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى".

وكان الجيش الإسرائيلي، نشر قواته الخاصة، قبل أيام، داخل ساحات المسجد الأقصى، بعد اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد، وفرض الجيش الإسرائيلي، قيودًا على دخول الفلسطينيين للمسجد.