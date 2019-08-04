دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، إن المملكة العربية السعودية، تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجيج من أي مكان دون تمييز، وأضاف في مؤتمر صحفي، الأحد، ردا على سؤال حول ما تقوم به قطر تجاه المملكة، أنه " لا حياد في التعامل مع السعودية، والمملكة لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع"، وتابع "السعودية لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد".

وأوضح رئيس لجنة الحج المركزية، في المؤتمر الصحفي الذي نقله التليفزيون السعودي، أن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كافة القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن.

وكشف الفيصل أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج https://qatar1440.haj.gov.sa.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، إن السلطات القطرية حجبت الرابط السابق: https://qh1440.haj.gov.sa، والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان صحفي، الأحد، "مواصلة المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج"، وأن "محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء"، على حد وصف البيان.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت في عام 2107، مقاطعة قطر، على خلفية ما اعتبرته تلك الدول "تمويل قطر للإرهاب"، وتتهم قطر، السلطات السعودية بعرقلة جهود القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج عند المسلمين، والتي تبدأ شعائرها، خلال أيام.