دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرر التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه مصري (حوالي 3.2 مليون دولار) لصالح معهد الأورام المصري، الذي تعرض لخسائر إثر الانفجار الذي وقع أمامه، مساء الأحد، وأسفر عن مقتل 20 شخصا.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، إن مكتب الشيخ محمد بن زايد تواصل مع البرنامج، وأبلغه بتبرع الشيخ بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام، وكل ما يحتاج إليه من مستلزمات حتى يعود للعمل، وذلك بعدما أطلق أديب حملة لجمع تبرعات من أجل ترميم المعهد.

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية الانفجار الذي أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه عمل إرهابي. وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأعربت الوزارة عن "تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر"، موكدة على "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته".

من جانبه، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعون لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار".

وأضاف السيسي، في تعليق عبر حسابيه على "فيسبوك" و"تويتر": "هذا إن دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة.. حمى الله أوطاننا ووقاها من كل شر".