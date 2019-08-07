دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت أن نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تبرع للمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، بعد الانفجار الذي وقع أمام مبنى المعهد، الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 20 شخصا.

وقال الخشت، في اتصال مع قناة "DMC" المصرية، إن محمد صلاح تبرع بمبلغ 3 ملايين دولار لإعادة ترميم معهد الأورام، مضيفا أن محمد صلاح "لا يبخل بأي شيء في مثل هذه المواقف ويقدم الدعم في صمت".

وأوضح الخشت أن التلفيات التي أصابت المعهد إثر الانفجار تقدر بـ100 مليون جنيه (6 ملايين دولار)، وأضاف أن أموال التبرعات سيتم استخدامها في ترميم المعهد وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30%.

ووجه الخشت الشكر أيضا لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي. وكان الإعلامي المصري عمرو أديب أعلن في برنامجه "الحكاية"، الاثنين الماضي، أن مكتب الشيخ محمد بن زايد تبرع بمبلغ 50 مليون جنيه.

ولم يتحدث محمد صلاح، المعروف بأنه يقوم بأعمال خيرية في مصر وفي قريته نجريج، عن تبرعه لمعهد الأورام. وقال فقط، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".