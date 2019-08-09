"تحالف اليمن" يعلن إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف مطار أبها السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها ميلشيات أنصار الله الحوثية في اليمن، والمدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه مدينة أبها السعودية.

وأوضح العقيد المالكي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، أن "جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها"، على حد وصفه.

وكان تركي المالكي، أعلن، في وقت سابق، الخميس، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه جازان.

ونقلت قناة تلفزيون المسيرة التابعة للحوثيين، الخميس، أن القوات التابعة للحوثيين باليمن، نفذت عمليتين بطائرات مسيرة في مطار أبها السعودي جنوب المملكة.

ونقل حساب تليفزيون المسيرة على تويتر، عن المتحدث العسكري يحيى سريع قوله إن الهجمات على مطار أبها استهدفت برج المراقبة ومواقع حساسة أخرى وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية.

وتعرض مطار أبها لهجمات مكثفة من الحوثيين في اليمن، خلال الأسابيع الماضية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات وتعطل حركة الطيران في المطار، في هجمات عدة.

وتسيطر ميلشيات الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، فيما تسيطر القوات التابعة للحكومة اليمنية والمدعومة من المملكة العربية السعودية على عدن.