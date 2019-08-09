الحوثيون يعلنون مقتل شقيق زعيم الحركة عبد الملك الحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين في اليمن، شقيق زعيم الحوثيين، والقيادي بالحركة، إبراهيم بدر الدين الحوثي، في عملية تصفية، حسبما أشارت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن.

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، الجمعة، بيانا نعت فيه القيادي إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفها.

ولم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت الوزارة، أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال"، على حد وصف البيان.

ونقلت تقارير إعلامية، عن مصادر قبلية، أن شقيق زعيم الحوثيين، "قد يكون قتل منذ يومين في كمين مسلح استهدف موكبه على مدخل صنعاء الشمالي، في الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وتسيطر حركة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، بعد اشتباكات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من المملكة العربية السعودية.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا واسعًا لمحاربة الحوثيين وإعادة حكومة اليمن "الشرعية".