طهران تبدأ عيد الأضحى الاثنين بخطبة تهاجم حكام السعودية والبحرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت إيران مراسم استقبال عيد الأضحى، صباح الاثنين، بعد يوم من أغلبية الدول الإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وشن خطيب طهران في خطبة صلاة العيد هجوما على حكام السعودية والبحرين.

وقال إمام طهران المؤقت محمد حسن أبوترابي فرد، في خطبة صلاة عيد الأضحى بمصلى الخميني، إن "الكيان الصهيوني وآل سعود وآل خليفة وضعوا أنفسهم في رأس الحربة لكنهم محكومون بالفشل والانهيار قطعا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأضاف أبوترابي فرد أن "اقتدار الشعب الإيراني قد تجلى في الأسابيع الأخيرة"، وتابع بالقول إن "إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني ليس مجرد إسقاط طائرة بل استهداف لشخصية أمريكا الهشة أسفر عن سقوط هيبتها".

واعتبر إمام طهران المؤقت أن "احتجاز ناقلة النفط البريطانية يعني وقوف بريطانيا العظمى ضعيفة عاجزة أمام اقتدار الشعب الإيراني"، مشير إلى تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي قال فيها إن "أمة الإسلام والشعوب العزيزة والمستقلة في سوريا والعراق واليمن وحزب الله اللبناني المقاوم تسير على خطى إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وتقف بوجه هذه الأصنام والتماثيل بالاتكال على الله".