دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، إن الإمارات والسعودية تقفان معاً في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة.

وأضاف، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الإمارات تدعم مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين الأطراف المتصارعة في عدن، مؤكدًا مطالبة الأطراف اليمنية المتنازعة في عدن بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن.

وبحث ولي عهد أبوظبي، الذي يزور السعودية، مع الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، الأزمة في اليمن، على خلفية سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم من الإمارات، على مقاليد الأمور في محافظة عدن، بعد اشتباكات مع قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، بحسب الوكالة، أن "المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، لما تمثله المملكة من ثقل وتأثير كبيرين على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تتسم بها سياستها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من حكمة واتزان وحسم وعزم في الوقت نفسه".

وأشار ولي عهد أبوظبي، إلى أن "العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة كانت ولا تزال وستظل علاقات متينة وصلبة، لأنها تستند إلى أسس راسخة ومتجذرة من الأخوة والتضامن والمصير المشترك، إضافة إلى الإرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين وما يجمع بين شعبيهما من روابط الأخوة ووشائج المحبة والتقدير"، لافتًا إلى أن "الإمارات والسعودية تقفان معاً، بقوة وإصرار، في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء".

وقال الشيخ محمد بن زايد إن "التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة قام منذ تشكيله في عام 2015، بدور تاريخي ووقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن، وعمل ولا يزال من أجل يمنٍ ينعم شعبه بالتنمية والتقدم، وسيظل التحالف العربي إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وكل ما يحقق مصالحه في حاضره ومستقبله"، على حد وصفه.

وكانت الإمارات أعلنت سحب قواتها من اليمن، بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، حسبما أعلن مسؤولون إماراتيون في وقت سابق.

وتشارك الإمارات مع السعودية في تحالف عسكري لمحاربة المتمردين الحوثيين في اليمن، والمدعومين من إيران، والتي استولت على السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء منذ سنوات.