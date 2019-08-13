ظريف يلتقي أمير قطر: منطقة الخليج تحولت إلى "علبة كبريت" قابلة للاشتعال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الاثنين، خلال زيارته إلى الدوحة، واتهم ظريف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها حولت منطقة الخليج إلى "علبة كبريت" قابلة للاشتعال.

وسلم ظريف الشيخ تميم رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني. وقال ظريف خلال اللقاء إن العلاقات بين إيران وقطر "نموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة"، مضيفا أن إيران تريد تنمية العلاقات مع "جميع جيرانها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة"، قال ظريف إن "إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أمريكا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال". ورأى ظريف أنه "كلما زاد تواجد السفن الأجنبية في الخليج أصبح أقل أمنا"، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن مع حلفائها لتشكيل قوة بحرية عسكرية لحماية الملاحة في الخليج بعد حوادث الاعتداء على ناقلات النفط.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر بعد اختتام زيارته إلى قطر، قال ظريف إن "دول المنطقة فقط هي من تستطيع ضمان الأمن الإقليمي". وأضاف أن زيارته إلى الدوحة واجتماعه مع الشيخ تميم ومع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن كانت "مثمرة جدا".