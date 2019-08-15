استجابة لطلب ترامب.. نتنياهو يمنع نائبتين بالكونغرس من زيارة إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – برر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، قرار منع حكومته لنائبتين في الكونغرس الأمريكي من زيارة إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا القرار استند إلى أن إلهان عمر ورشيدة طليب تسعيان إلى إلحاق "الضرر بإسرائيل".

وقال نتنياهو إن إسرائيل تكن احتراما كبيرا لأمريكا وللكونغرس الأمريكي، لكنه أشار إلى أن طليب وعمر تخططان لزيارة إسرائيل من أجل "الإضرار" بها.

ففي بيان نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد وقت قصير من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن إسرائيل ستظهر "ضعفا كبيرا" إذا سمحت لطليب وعمر بالدخول إليها، قال نتنياهو إن النائبين تسعيان إلى إلحاق الضرر بإسرائيل وإثارة الخلافات بشأنها.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية قائلا: "لا يوجد دولة في العالم ترحب بأمريكا وأعضاء الكونغرس الأمريكي أكثر من إسرائيل"، وتابع قائلا: "عضوا الكونغرس طليب وعمر تقودان النشطاء إلى إصدار تشريع يقضي بمقاطعة إسرائيل في الكونغرس الأمريكي".

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تلقت مخطط الزيارة قبل أيام قليلة، لافتا إلى أن الخطة تظهر أن الهدف من الزيارة هو تقوية حركة المقاطعة وإنكار شرعية إسرائيل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "فعلى سبيل المثال، وضعتا في المخطط أن وجهة الزيارة هي فلسطين وليست إسرائيل، وعلى عكس بقية أعضاء الكونغرس الذين زارونا حتى اليوم، فقد تجنبتا عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في الحكومة أو في المعارضة"، على حد تعبيره.

يذكر أن طليب وعمر كانتا قد خططتا للقاء عدد من نشطاء السلام الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلي منظمات حقوق الإنسان، وفقا لما قاله المنظمون لـCNN.