دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق وزير خارجيتها الأسبق، ضجة وموجة انتقادات ضده من سعوديين وإماراتيين، بعد تغريدة عن العلاقات بين "حليفين"، اعتبرها مغردون أنها تستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات.

وقال حمد بن جاسم: "لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة"، مضيفا: "إذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله، بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار، ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة".

وانهالت التعليقات على تغريدة حمد بن جاسم من مغردين سعوديين وإماراتيين يؤكدون فيها على قوة العلاقات بين المملكة والإمارات ويهاجمون سياسات قطر ورئيس حكومتها السابق، فيما استشهد بعضهم بتصريح أمير مكة خالد الفيصل الذي قال فيه إن "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي"، تعليقا على ما تردد عن وجود خلاف بين السعودية والإمارات بسبب أحداث عدن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، والمدعوم من الإمارات، سيطر على عدن بعد اشتباكات مسلحة مع القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من السعودية.

ومع تصاعد التكهنات عن وجود خلاف بين المملكة والإمارات، زار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد المملكة العربية السعودي حيث التقى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ليؤكد على قوة العلاقات بين البلدين.

ونعرض فيما يلي مجموعة من التعليقات على تغريدة الشيخ حمد بن جاسم:

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