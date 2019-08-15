أمريكا قدمت طلبا لحكومة جبل طارق بمواصلة احتجاز الناقلة الإيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أخرت وزارة العدل الأمريكية الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى حكومة جبل طارق، بعد أن قدمت طلبا لتمديد فترة احتجازها.

وقال محامي النائب العام في جبل طارق لـCNN إن وزارة العدل الأمريكية قدمت طلبا للإبقاء على الناقلة محتجزة لدى سلطات جبل طارق.

وكشف جوزيف تراي إنه تم تقديم الطلب خلال جلسة استماع قصيرة في المحكمة العليا، صباح الخميس.

وأكد المحامي أن قرار المحكمة بالإفراج عن النا

قلة من عدمه كان من المفترض أن يصدر في وقت سابق، لكنه تأخر إلى ساعة لاحقة من الخميس بسبب الطلب الأمريكي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن الطلب الأمريكي محاولة "قرصنة"، بعد أن فشلت إدارة ترامب بتحقيق أهدافها عبر "الإرهاب الاقتصادي".

وكانت قد أعلنت حكومة جبل طارق، الخميس، عن قرارها بالإفراج عن الناقلة الإيرانية بعد أن تلقت تأكيدات من الحكومة الإيرانية بأنها لن تتجه إلى سوريا ولن تخرق قوانين الاتحاد الأوروبي شأن العقوبات المفروضة على دمشق.