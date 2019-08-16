بعد يوم من منعها.. إسرائيل تسمح بزيارة رشيدة طليب لـ"أسباب إنسانية"

القدس (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية في إسرائيل، الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية سمحت لعضوة الكونغرس الديمقراطية رشيدة طليب بدخول البلاد لـ"أسباب إنسانية"، لزيارة أسرتها في الضفة الغربية.

وقال أريه درعي وزير الداخلية الإسرائيلي، في بيان، "أرسلت عضوة الكونغرس طليب الليلة برسالة، تعهدت فيها بقبول جميع مطالب إسرائيل باحترام القيود المفروضة عليها خلال الزيارة، ووعدت أيضًا بعدم المضي قدماً في المقاطعة ضد إسرائيل خلال زيارتها".

وأضاف بيان الداخلية الإسرائيلية "في ضوء ذلك، قرر وزير الداخلية، السماح بدخولها إلى إسرائيل"، وأعربت الداخلية الإسرائيلية عن أملها في أن "تفي عضوة الكونغرس بالتزامها، وأن تتم الزيارة لتلبية الاحتياجات الإنسانية فقط".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية، قال لـCNN، إن عضوة الكونغرس الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، رشيدة طليب، طلبت دخول إسرائيل لأسباب إنسانية لزيارة أسرتها في الضفة الغربية، بعد يوم بعد يوم واحد من حظر إسرائيل لطليب وعضوة الكونغرس إلهان عمر من دخول البلاد بسبب موقفهما من إسرائيل.

وكتبت عضوة الكونغرس طليب في رسالتها إلى وزير الداخلية في إسرائيل، أنه تطلب زيارة أقاربها "وعلى وجه التحديد جدتي، التي هي في التسعينيات من عمرها وتعيش في بيت الفوقا. هذه قد تكون فرصتي الأخيرة لرؤيتي لها"، وأضافت في رسالتها، حسبما قال متحدث وزارة الداخلية الإسرائيلية لـCNN، بـ"احترام أي قيود ولن أشجع على مقاطعة إسرائيل خلال زيارتي".