ترامب: نائبتا الكونغرس ضد اليهود.. وطالبت الإسرائيليين بمنعهما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن تعليقاته التي دعا فيها الحكومة الإسرائيلية إلى منع عضوتي الكونغرس الديمقراطيتين من الذهاب إلى إسرائيل، مضيفًا لاحقًا أنه تحدث مع الإسرائيليين حول منعهم من الدخول.

وأمام تجمع حاشد في نيو هامبشر، سئل ترامب عن سبب تورطه في منع النائبين إلهان عمر ورشيدة طالب من دخول إسرائيل، وأجاب "حسنًا ، أنا متورط فقط في وجهة نظرهم، فهم معادون جدًا لليهود ومعارضون جدًا لإسرائيل. أعتقد أنه أمر مشين، الأشياء التي قالوها".

وأضاف ترامب "لديك قوائم، إنها ليست مجرد خطأ في سطر واحد، ما قالوه عن إسرائيل والشعب اليهودي أمر مروع وأصبحوا وجه الحزب الديمقراطي"، "لذا فقد قمت بإصدار بيان قوي للغاية. أعتقد أنه إذا نظرت إلى لغتهم، وإذا نظرت إلى ما قالوه ، إذا قلت ذلك من قبل، لذلك لا أستطيع أن أتخيل سبب السماح لإسرائيل بدخولهم".

وعندما سئل عما إذا كان قد تحدث إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول عضوات الكونغرس، قال في وقت لاحق: "إذا أدلى أشخاص آخرون بهذا التصريح، لكان هناك جحيم، لكنني نعم تحدثت إلى الناس في إسرائيل هناك حول هذا الموضوع".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن، الخميس، أن قرار منع حكومته لنائبتين في الكونغرس الأمريكي من زيارة إسرائيل، استند إلى أن إلهان عمر ورشيدة طليب تسعيان إلى إلحاق "الضرر بإسرائيل".

وقال نتنياهو إن إسرائيل تكن احتراما كبيرا لأمريكا وللكونغرس الأمريكي، لكنه أشار إلى أن طليب وعمر تخططان لزيارة إسرائيل من أجل "الإضرار" بها.