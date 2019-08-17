الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية شرق السعودية بـ10 طائرات مسيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحوثيون في اليمن، استهداف حقل ومصفاة نفط الشيبة، التابعة لشركة أرامكو السعودية، شرقي المملكة، واستخدم في الهجوم الذي يعد الأول من نوعه، 10 طائرات مسيرة، حسبما نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، نقلا عن المتحدث باسم قوات الحوثيين.

ولم يعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أو المملكة العربية السعودية أي تفاصيل عن هذا الاستهداف.

وأشار متحدث الحوثيين، حسبما نقلت المسيرة، إلى أن "حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل"، مضيفًا في تصريحاته أن "بنك أهداف القوات الحوثية يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو"، على حد وصفه.

وتوعد متحدث الحوثيين العسكري، السعودية بـ"عمليات أكبر وأوسع".