ظريف لولي عهد الكويت: نحن وأنتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الأحد، خلال زيارته إلى الكويت العلاقات بين البلدين بأنه "ودية وأخوية"، داعيا إلى تطوير وتعميق العلاقات الإيرانية الكويتية.

وقال ظريف، خلال لقاء مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن مصالح المنطقة بانها فوق وأهم من أي شيء آخر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) وقناة "العالم" الإيرانية.

وأضاف ظريف: "نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها"، معربا عن استعداد إيران "الدائم للتعاون والحوار بما يصب في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها"، على حد تعبيره. وكان ظريف، صرح عبر حسابه على تويتر، بأن "الدبلوماسية الإيرانية نشطة ومستمرة".

وجاءت زارة ظريف إلى الكويت بعد نحو أسبوع من زيارته إلى قطر، حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن. وقال ظريف خلال لقاء الشيخ تميم إن العلاقات بين إيران وقطر "نموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة"، مضيفا أن إيران تريد تنمية العلاقات مع "جميع جيرانها".