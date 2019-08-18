دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين على حقل "الشيبة" النفطي جنوب شرق المملكة العربية السعودية قرب الحدود مع الإمارات، بأنه "درس مشترك" للسعودية والإمارات، متهما التحالف العربي بـ"اغتيال" شقيقه إبراهيم الحوثي.

وقال عبدالملك الحوثي إن الهجوم على حقل "الشيبة" بطائرات بدون طيار (درونز) هي "أكبر عملية للطيران المسير، تستهدف تحالف العدوان في العمق السعودي منذ بداية العدوان وإلى اليوم، حيث نفذت هذه العملية 10 طائرات مسيَّرة، بقدرات تدميرية جيدة".

وأضاف أن "مصفاة الشيبة تقع في حقل نفطي بالقرب من حدود المملكة مع الإمارات، وتبعد عن اليمن من أقرب نقطة حدودية مسافة 1100 كيلومتر، يعني مسافة بعيدة جداً، فهي عملية في العمق، ومن مسافة بعيدة، كما أنها على مقربة من حدود الإمارات، وفي هذا أيضاً درس مشترك، وإنذار مهم، وتنبيه مهم"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وتابع الحوثي بالقول إن "الرسائل التي تقدمها هذه العملية المهمة رسائل مهمة جداً، وهي أن تحالف العدوان كلما استمر في عدوانه لن يصل إلى تحقيق هدفه، بل ستكون النتائج عكسية، استمراركم في العدوان أولاً لن يُخضع لكم الشعب اليمني، ولن يدفعه للاستسلام لكم مهما ارتكبتم من الجرائم... واستمراركم في العدوان لن يحقق لكم الأمن ولا الاستقرار، بل يشكل عليكم الخطر الأكبر".

وبعد أكثر من أسبوع على إعلان مقتل شقيقه إبراهيم، اتهم عبدالملك الحوثي التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بـ"اغتياله". وقال إن "هذه الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان تأتي في سياق جرائمه اليومية التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا العزيز".

وأضاف: "لا يمر يوم إلا ويرتكب فيه تحالف العدوان جريمةً هنا أو هناك، يقتل فيها من أبناء هذا الشعب، من رجاله ونسائه وأطفاله وكباره وصغاره، ويدمر المساكن ويستهدف المنشآت والمصالح العامة"، وتابع بالقول إن "تحالف العدوان اعتمد على السلوك الإجرامي كسلوك أساسي في عدوانه على بلدنا اليمن منذ بداية العدوان وإلى اليوم ونحن في العام الخامس".