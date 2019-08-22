النظام السوري يعلن فتح "معبر إنساني آمن" في ريفي حماة وإدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السورية سانا، إن جيش النظام السوري قرر فتح "معبر إنساني آمن" في ريف حماة شمال غرب سوريا، وذلك لإعطاء الفرصة لسكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، لمغادرة تلك المناطق.

وتعهد الجيش السوري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية، بـ"تأمين احتياجات هؤلاء السكان من المأوى والغذاء والرعاية الصحية".

جاء ذلك فيما أعلنت تركيا أنها قدمت شكوى لروسيا بشأن هجمات النظام السوري التي تتعرض لها تلك المناطق، في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة عن عقد قمة تركي روسي إيراني لمناقشة الأزمة في إدلب وسوريا بشكل عام في سبتمبر أيلول المقبل.

ويشن النظام السوري غارات جوية منتظمة على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا في ريفي حماة وإدلب، في الوقت الذي شكلت فيه الولايات المتحدة وتركيا غرفة عمليات مشتركة لعمل منطقة آمنة في مناطق شمال سوريا.