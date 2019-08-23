أردوغان يجري زيارة إلى روسيا بعد التطورات الأخيرة في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى العاصمة الروسية، موسكو، في 27 أغسطس/آب الجاري، بعد أن أجرى اتصالا، الجمعة، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع بوتين ناقش الطرفان فيه آخر التطورات على الساحتين السورية والليبية، وفقا للوكالة التركية.

وأبلغ الرئيس التركي نظيره الروسي أن هجوم القوات السورية على إدلب "سيضر الجهود" الرامية إلى إيجاد حلول في سوريا.

وشدد أردوغان خلال اتصاله بالرئيس الروسي على أن هجمات الجيش السوري تشكل تهديدا جديا للأمن القومي التركي.

وكان قد تعرض رتل للجيش التركي إلى قصف جوي أعاق تقدمه، بعد أن عبر الحدود مع سوريا متجها نحو إدلب التي كانت تشهد هجمات عسكرية من قبل النظام السوري مدعوما من روسيا ضد فصائل المعارضة المسلحة في المحافظة الواقعة شمال البلاد.

وأسفرت الحملة العسكرية عن سيطرة الجيش السوري والقوات المساندة له على بلدة خان شيخون الاستراتيجية في إدلب.