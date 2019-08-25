دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على قوة العلاقات بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، مضيفا أن الرياض "هي من تقرر" استمرار دور الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن من عدمه.

وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إن "التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز)، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".

وأضاف قرقاش: "من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه"، وتابع بالقول: "ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".

جاء ذلك وسط الأزمة التي اشتعلت بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على عدن بعد اشتباكات مسلحة مع قوات حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المدعوم من المملكة العربية السعودية، فيما اتهمت حكومة هادي الإمارات بدعم "التمرد" في عدن.

ووسط ظهور مزاعم عن خلاف بين المملكة العربية السعودية والإمارات بشأن عدن، زار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد المملكة العربية السعودية، حيث التقى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأكد أن "المملكة والإمارات في خندق واحد لمواجهة من يهدد أمن المنطقة"، معربا عن دعمه لدعوة الحوار التي وجهتها السعودية لطرفي النزاع في عدن.