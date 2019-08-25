الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخين من 3 أطلقوا من قطاع غزة

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه اعترض صاروخين من بين 3 صواريخ أطلقوا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، باستخدام نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية.

وسمعت صفارات الإنذار في البلدات والقرى المجاورة لقطاع غزة، ولا توجد حتى الآن أي تقارير عن إصابات.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، قصف أهداف بالقرب من العاصمة السورية دمشق، فضلا عن سقوط طائرات مسيرة إسرائيلية بالقرب من أحد مقرات حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وتوعد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إسرائيل بالرد على استهدافها لأحد مقرات الحزب بالقرب من العاصمة السورية دمشق.