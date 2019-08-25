حسن نصر الله: إسرائيل استهدفت مقرًا لحزب الله في سوريا وسنرد في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الاستهداف الإسرائيلي لأحد المواقع في سوريا، فجر الأحد، كان يستهدف مركزًا لحزب الله وليس لفيلق القدس، كما أعلنت السلطات الإسرائيلية.

وأضاف نصر الله في كلمته التليفزيونية، الأحد، أن حزب الله سيعمل على استهداف الطائرات المسيرة التي تطلقها إسرائيل في الأجواء اللبنانية، واعتبر الأمين العام لحزب الله أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي سقطت في الضاحية الجنوبية في بيروت تعد "خرقًا لقواعد الاشتباك المقررة منذ حرب 2006"، وأن تلك الطائرات تعد "أول عدوان إسرائيلي منذ 2006".

وأكد الأمين العام لحزب الله، أنه "لن يسمح باستباحة لبنان"، مطالبًا بـ"موقف وطني موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، وأشار إلى أن حزبه سيدافع عن الحدود والأجواء اللبنانية، مضيفًا "نحن أمام مرحلة جديدة وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته".

وتعرض حسن نصر الله في كلمته للهجمات الإسرائيلية على مقرات الحشد الشعبي في العراق، مؤكدًا أنه "لن يسمح بتكرار سيناريو استهداف مقرات الحشد الشعبي مهما كلف الثمن"، مؤكدًا أن الرد على القصف الإسرائيلي على مقر حزب الله في سوريا في لبنان وليس مزارع شبعا.