ظريف يصل بياريتز بدعوة من فرنسا.. ولا اجتماعات مع الوفد الأمريكي

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد إلى مدينة بياريتز الفرنسية، حيث تعقد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن ظريف سافر إلى بياريتز بدعوة من وزير الخارجية الفرنسي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه "لن تكون هناك اجتماعات أو مفاوضات مع الوفد الأمريكي في هذه الرحلة".

وقال مسؤول فرنسي لـCNN، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في بياريتز، مشيرًا إلى أنه "غير قادر على قول ما سيحدث بعد ذلك".

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسؤولون أمريكيون آخرون التعليق على وصول ظريف للقمة، وقال ترامب "لا تعليق"، قال عندما سئل عن هبوط الطائرة الإيرانية خلال الاجتماع.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخزانة ستيفن منوشين، أيضًا إنه لن يعلق، لكنه قال إن ترامب ما زال مفتوحًا لإجراء محادثات مع الإيرانيين.

وأشار منوشين، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابقة، التي أكد فيها أن الإيرانيون يريدون التفاوض، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لن تقبل سوى بمفاوضات "غير مشروطة".

ويجتمع في مدينة بياريتز الفرنسة، قادة الدول السبع الصناعية الكبرى G7، والتي تشمل فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وإيطاليا.

وتشهد العلاقات الإيرانية الأمريكية توترات كبيرة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، وما تبعه من عقوبات أمريكية على المسؤولين الإيرانيين.